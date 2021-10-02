الشارقة والبطائح يودّعان «عربية السلة»

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

ودّع الشارقة والبطائح، المنافسة على أحد المقعدين المؤهلين للدور ربع نهائي في بطولة السلة العربية، الجارية حالياً بالإسكندرية، بعد خسارة الأول أمام الزهراء التونسي 81 - 69، وهي الخسارة الثانية له على التوالي، ضمن المجموعة الثانية، التي يتصدرها الوكرة القطري بثلاثة انتصارات، بينما سقط البطائح للمرة الثالثة في المجموعة الرابعة الحديدية، بعد خسارته من المنامة البحريني، في صالة برج العرب 62 - 75.

كان الفريق الشرقاوي يعلق آمالاً كبيرة على تجاوز محطة الزهراء التونسي، لكن الأخير تفوق عليه بفارق 12، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد الوكرة، مقابل المركز الخامس للشارقة.

وعزز الاتحاد السكندري حامل اللقب ووصيفه بيروت، موقعيهما في صدارة المجموعتين الأولى والرابعة، في أعقاب فوز أصحاب الأرض على الفتح المغربي 91 - 81، بينما حقق بيروت انتصاراً كبيراً على الغرافة القطري 73 - 61، وفي المجموعة الثانية، ضمن الوكرة القطري التأهل إلى ربع النهائي، بعد فوزه على اليوناني السوداني 75 - 45، وهو الفوز الثالث على التوالي للفريق.

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