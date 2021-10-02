شرطة عجمان تنظم بطولة للسباحة في الحمرية

المصدر: (عجمان - وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان بطولة شرطة عجمان للسباحة في نادي الحمرية بمشاركة ضباط الصف والضباط والأفراد من القيادة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي بتقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بقسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان حرص القيادة على تعزيز اللياقة الصحية لمنتسبيها وإسعادهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأسفرت النتائج عن فوز المساعد حمد المطروشي من مركز شرطة الحميدية الشامل بالمركز الأول يليه الملازم سلطان المطروشي من إدارة العمليات ثم الرقيب مانع أحمد من مركز شرطة الجرف الشامل.

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