«دبي البحري» يشيد بنتائج الفيكتوري في بطولة العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرض مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، جهود بدء فعاليات الموسم الرياضي البحري والبرنامج الزمني الخاص بالفعاليات والسباقات البحرية الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الأولى) ويتضمن البرنامج 25 حدثاً متنوعاً تستمر حتى مايو المقبل موعد أغلى بطولات الموسم «سباق القفال 31».

وأشاد المجلس بنتائج فريق الفيكتوري بالجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية «كوبايك» في أولبيا، ونجح من خلالها الفريق في إحراز المركز الأول في فئة واقف جي بي 1 عبر قائد دراجة فيكتوري 90 النمساوي رايتيرر متمنياً التوفيق للفريق في التتويج بلقب مونديال2021.

ووجه مجلس الإدارة، بالتجهيز للفعاليات المقبلة وإعداد خطة المشاركات في البطولات العالمية لعام 2022 من أجل مواصلة مشوار الفريق الذي رسم أجمل الإنجازات منذ تتويجه للمرة الأولى بلقب عالمي عام 1993.

فئات

واطلع المجلس على الفئات التي تشمل سباقات السفن الشراعية 60 قدماً، والتي ستشهد إقامة 3 جولات من بينها سباق القفال وسباقان للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ومثلهما للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، و3 سباقات لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً من بينها (كأس آل مكتوم 25) إضافة لحدثين ضمن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية و3 مراحل من بطولة دبي المفتوحة (كايت سيرف).

واطلع مجلس الإدارة على الفعاليات المجتمعية ضمن برنامج الموسم ومنها سلسلة مهرجانات دبي البحرية وتشمل 3 مراحل منها مهرجان دبي الأول وسباق حتا لقوارب التجديف والكاياك ومبادرة أصحاب الهمم إضافة إلى بطولات صيد الأسماك المفتوحة، والتي تتواصل في النادي وتشمل فئات مختلفة عدة في ثلاث فعاليات، إضافة إلى جولتي بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة ناشئين، إضافة إلى استحداث جولتين من التجديف الحديث.

حضر الاجتماع سيف السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء إبراهيم الحداد، وراشد المهيري، وجمال بن كريشان، وعيسى الحاج ناصر، وخالد البلوشي.

وناقش المجلس الخطوات التي أنجزت في الجانب الاستثماري لمواكبة التطلعات بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية 2021 - 2027 ومنها التجهيز لمشاركة مصنع (فيكتوري) في الدورة رقم 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز