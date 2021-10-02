تأجيل مباراة العين ومليحة بدوري اليد إلى 9 نوفمبر

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

قررت لجنة المسابقات باتحاد اليد برئاسة داوود المليح تأجيل مباراة العين مع مليحة ضمن الجولة الرابعة بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد «رجال»، إلى 9 نوفمبر المقبل بدلاً من موعدها المقرر 19 الجاري لظروف مشاركة العين في بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية الأبطال والمقررة في مدينة الحمامات التونسية من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، وتقام 3 مباريات في الجولة تجمع شباب الأهلي مع الوصل والنصر مع دبا الحصن، والشارقة مع الجزيرة.

وتقام اليوم مباراتان بالجولة الثالثة ويستقبل الجزيرة «الخامس برصيد 4 نقاط» فريق النصر «السابع برصيد نقطتين»، ويلعب دبا الحصن «الثامن والأخير برصيد نقطتين» مع الوصل «الرابع برصيد 4 نقاط».

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