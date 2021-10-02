رؤساء «الأولمبية الخليجية» يركزون على بيئة الإبداع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك محمد بن سليّم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، في الاجتماع الـ 33 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، كما حضر الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، وترأس الاجتماع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتقرر تكليف فرق العمل واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من إعلان العلا والبيان الختامي عن الدورة 41 للمجلس الأعلى (العلا يناير 2021) في المجال الرياضي، والتأكيد على اللجان الأولمبية باستمرار تطوير العمل لتحقيق تطلعات وآمال رياضيي دول المجلس، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والتميز والتطوير، بالإضافة لتبادل الجهود والخبرات بشأن تطوير منظومة العمل الرياضي ، ووافق المجلس على اعتماد اللائحة التنظيمية لفريق العمل الخاص بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، والموافقة على مقترح تغيير الفترة الزمنية للخطة لتكون ابتداءً من عام 2022 وحتى أولمبياد لوس أنجليس 2028، ويتم إدراج الدورات المجمعة الخليجية والأولمبية ضمن الخطة لتتحول من خطة استراتيجية قصيرة المدى إلى متوسطة المدى.

تعاون

وأكد رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية على أهمية أن تكون اتفاقيات التعاون بين دول مجلس التعاون والمنظمات الإقليمية والدولية واضحة وقابلة للتطبيق وتعود بالفائدة.وتم تقديم الشكر لدولة الكويت على استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الثالثة من 9 إلى 19 يناير المقبل، وتقرر إلغاء منافسات رياضة الفروسية، قفز الحواجز، بناءً على طلب اللجنة الأولمبية الكويتية، مع إدراج لعبة كرة الطاولة ضمن الألعاب الاختيارية.

رئيس فخري

ووافق المجلس على تسمية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيساً فخرياً للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون بناءً على المقترح المقدم من اللجنة الأولمبية العمانية، تكريماً لها وتقديراً لجهودها وخدماتها لرياضة المرأة الخليجية.

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