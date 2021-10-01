100 محمل شراعي بسباق «النوف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم في أبوظبي سباق النوف للمحامل الشراعية، الجولة الثانية لفئة 43 قدماً، بمشاركة 100 محمل شراعي، ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ورصد النادي جوائز للفائزين قدرها 3 ملايين درهم، ويحصل البطل على 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألفاً، والثالث على 150 ألفاً، فيما تتدرج القيمة المالية للجوائز حتى المركز الثمانين.

وتنطلق المنافسات من أعالي جزيرة النوف ولمسافة ميلين بحريين وصولاً إلى كورنيش أبوظبي، بمقر النادي.

ويعد سباق النوف أول سباق من فئة السباقات الكبرى بعد العودة من التوقف الصيفي، حيث أقيم سباقان لفئة البوانيش، وكان النادي أعلن فتح باب التسجيل للمشاركة قبل أسبوع.

وحدد النادي مجموعة من الاشتراطات الخاصة للراغبين في المشاركة، أهمها الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، ووجه أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق وللأحداث الكبرى التي ينظمها النادي.

وقال: دعم القيادة الرشيدة السبب الرئيسي في النجاحات، لاسيما وأن الاهتمام بالتراث الوطني الأصيل إرث غرسه في نفوس الجميع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيّب الله ثراه. وطالب الرميثي الجميع بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، فضلاً على التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على أنه لن يسمح لأي شخص مخالف بالتواجد ضمن المشاركين بالمحفل التراثي الكبير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز