الشارقة يواجه الزهراء في «سلة العرب»

المصدر: (الإسكندرية - البيان الرياضي)

تشهد الجولة الثالثة لبطولة الأندية العربية لكرة السلة بالإسكندرية اليوم 6 مباريات، ويلعب الشارقة مع الزهراء التونسي، وبيروت مع الغرافة القطري، والبليدة الجزائري مع الميناء اليمني، والوكرة القطري مع اليوناني السوداني، والاتحاد السكندري مع اتحاد الفتح المغربي، والبطائح مع المنامة، وتعرض فريق البطائح لخسارة ثقيلة أمام الكويت 60 - 112 بالجولة الأولى للبطولة بينما فاز الغرافة على المنامة 125 - 113، بالوقت الإضافي، والزهراء على اليوناني 112 - 36، والاتحاد السكندري على الميناء 115 - 46.

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