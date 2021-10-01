مباراتان بطموح الصدارة في دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تقام غدا مباراتان بالجولة الثالثة من الدور التمهيدي بدوري اليد «رجال» في صراع الصدارة ويحل الشارقة «المتصدر 6 نقاط بفارق الأهداف عن العين» ضيفاً على مليحة «السادس بـ4 نقاط»، فيما يستقبل العين الوصيف بـ6 نقاط فريق شباب الأهلي «الثالث بـ4 نقاط».

وتستكمل الجولة بعد غد بمباراتين يلتقي في الأولى الجزيرة «الخامس» مع النصر «السابع» برصيد نقطتين، ويلعب دبا الحصن «الثامن» مع الوصل «الرابع»، وكان الدوري توقف لأسبوعين من أجل إقامة مباراة السوبر الإماراتي البحريني (الخليجي).

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