برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق سباق "النوف" للمحامل الشراعية في أبوظبي غدا

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام غدا "الجمعة" سباق النوف للمحامل الشراعية /الجولة الثانية لفئة 43 قدماً/، بمشاركة مائة محمل شراعي.

وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الذي رصد جوائز مالية للفائزين قدرها 3 ملايين درهم، حيث يحصل البطل على 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألفا، والثالث على 150 ألفا، فيما تتدرج القيمة المالية للجوائز حتى المركز الثمانين.

وتنطلق المنافسات عند الثانية ظهراً من أعالي جزيرة النوف ولمسافة ميلين بحريين وصولاً إلى كورنيش العاصمة حيث مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ومنصة تتويج الفائزين.

ويعد سباق النوف أول سباق من فئة السباقات الكبرى بعد العودة من التوقف الصيفي، حيث أقيم سباقان لفئة البوانيش. وكان النادي قد أعلن فتح باب التسجيل للمشاركة قبل أسبوع وتم إغلاقه صباح اليوم.

وحدد النادي مجموعة من الاشتراطات الخاصة للراغبين في المشاركة، أهمها الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً على حتمية الحصول على الجرعات الثلاث المضادة للفيروس، مع وجود أوراق ثبوتية لذلك من تطبيق الحصن المعتمد.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق وللأحداث الكبرى التي ينظمها النادي، مؤكداً أن رعاية سموه هي الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

وقال : "بكل تأكيد فإن دعم القيادة الرشيدة السبب الرئيسي في النجاحات، لاسيما وأن الاهتمام بالتراث الوطني الأصيل إرث غرسة في نفوس الجميع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة - طيب الله ثراه".

وطالب الرميثي الجميع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، فضلاً على التقيد الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشدداً على أنه لا تهاون في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث لن يسمح لأي شخص مخالف بالتواجد ضمن المشاركين في هذا المحفل التراثي الكبير.

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