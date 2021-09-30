نادي خورفكان يحتفي بأسر أبطال بارالمبية طوكيو 2020

المصدر: البيان

حرص مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم على تكريم أمهات وبطلات النادي الذين شاركوا في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والتي جرت منافساتها مؤخراً باليابان, جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة بحضور لؤي سعيد علاي نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية وأحمد حسن القاضي أمين السر العام وخليل محمد جمعة المنصوري المدير المالي وعبد الله علي سعيد النقبي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية وعلي احمد النقبي أمين السر المساعد، رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي ومحمد عبيد الكندي عضو مجلس الإدارة وعائشة أحمد الحمودي رئيس لجنة التميز المؤسسي رئيس اللجنة الثقافية ومنى سعيد عبيد الحيايي رئيس لجنة الفتيات .

وثمن الدكتور بني رشيد خلال كلمة قصيرة التي استهل بها اللقاء إلى أن مشاركة لاعبتين من أبطال النادي ضمن بعثة المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020 يعد حدثاً تاريخياً؛ جاء نتيجة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "نصير المعاقين"، وقيادتنا الرشيدة.

ويعد هذا الإنجاز الكبير ثمرة جهد سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط من أجل رفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن النتائج المشرفة التي حققها أبطال خورفكان لأصحاب الهمم على المستوى المحلي والدولي تعكس التزام كل اللاعبين بأداء البرامج التدريبية الموضوعة وفقاً لبرنامج زمني على أعلى مستوى من الدقة ومواكباً لتطور ألعاب أصحاب الهمم على مستوى العالم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي الشريك الأساسي في النجاحات من خلال الدعم والمتابعة الدائمة، كما شكر اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم، الذي يسير وفق استراتيجية واضحة محققة لإنجازات رائعة.

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