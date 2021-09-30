انطلاقة قوية لكأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بمشاركة كبيرة وتنافس قوي أقيمت المرحلة الأولى لكأس الإمارات للقوس والسهم للموسم الجديد 2021-2022، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم، ضمن استراتيجيته الساعية إلى تطوير المواهب وبناء المنتخبات الوطنية مع زيادة قاعدة الممارسين لهذه الرياضة الأولمبية الواعدة.

وأقيمت المنافسات في 9 منافسات رئيسية، مع زيادة أعداد المشاركين بعدما قامت اللجنة الفنية بزيادة الفئات المخصصة للناشئين والناشئات من أجل دعم المواهب الصاعدة والبناء الصحيح من سن مبكرة.

وشهدت نتائج البطولة، تفوق عبد الله الكتبي من نادي المدام في فئة القوس الأولمبي رجال، وكسب نادي الحمرية المراكز الثلاثة الأولى في فئة القوس الأولمبي للشباب، وفي فئة القوس الأولمبي سيدات، نالت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المراكز الثلاثة الأولى، وفي فئة القوس المركز لأصحاب الهمم، نال حبيب البلوشي من نادي الثقة المركز الأول، وفئة القوس المركب رجال، نال أيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين تحت 17 سنة، حقق خليفة سالم من نادي المدام المركز الأول، وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين 15 سنة، حقق حسن إبراهيم من نادي الشارقة المركز الأول، وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين 13 سنة، حقق نادي المدام المراكز الثلاثة الأولى عن طريق مطر خليفة سالم بالمركز الأول، وفي فئة القوس الأولمبي ناشئات 15 سنة، نالت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المراكز الثلاثة الأولى.

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