30 انتصاراً لـ «الإمارات للدراجات» منذ بداية الموسم

المصدر: (ليكاتا - وام )

حقق الدراج سيباستيان مولانو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزاً مذهلاً في المرحلة الأولى من جولة صقلية (2.1)، حيث تمكن من الفوز بالمركز الأول أول من أمس في السباق، محققاً بذلك الانتصار الثلاثين لفريق الإمارات هذا الموسم.

وأقيمت المرحلة على مسار شاق بطول 179 كم انطلاقاً من أفولا وصولاً إلى ليكاتا،. وبفضل دعم زملائه في الفريق، تمكن مولانو من التقدم في الكيلومترات الأخيرة ، بينما اندفع زميله ريتشيزي في آخر 300 متر من المسار ليضمن بذلك فوز مولانو بالمركز الأول متجاوزاً جميع المنافسين.

وبفضل هذه النتيجة تصدّر مولانو ترتيب التصنيف العام للجولة، حيث سيشارك في المرحلة الثانية مرتدياً قميص التصنيف العام. وتقام المرحلة الثانية على مسار بطول 173 كم انطلاقاً من سلينونتي وصولاً إلى مونديّو.

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