7 ميداليات للإمارات في خليجي البلياردو والسنوكر

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم )

أحرزت الإمارات 7 ميداليات متنوعة في بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي نظمها الاتحاد القطري للعبة ، وتنوعت الميداليات بين ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين، حيث نال محمد مصطفى شهاب الميدالية الذهبية في فردي السنوكر.

وفي المسابقة نفسها حصل عبد الرحمن الشامسي على الميدالية الفضية، وفضية في البلياردو وفضية في منافسات الفرق للسنوكر، وفضية 6 كرات للسنوكر حصل عليها عبد الرحمن الشامسي، فيما حصل عبد الله الحوسني على برونزية فردي البلياردو، وبرونزية ثانية في فردي السنوكر 6 كرات حصل عليها خالد الكمالي.

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