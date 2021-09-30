«البادل تنس» يشكل أول منتخب وطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، بتشكيل أول منتخب وطني للعبة البادل تنس سيضم أفضل اللاعبين المواطنين في ضوء المستويات والنتائج التي حققوها في البطولات المنتشرة حالياً في مختلف مناطق الدولة، وسط زخم كبير لهذه الرياضة وزيادة قاعدة الممارسين وفق الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللعبة وسيراً مع برنامج وتصنيف البطولات الذي أطلقه الاتحاد أخيراً.

ويقوم اتحاد اللعبة بتشكيل هذا المنتخب استعداداً لتمثيل الدولة في تصفيات كأس العالم للبادل تنس المقرر إقامتها في دبي في شهر نوفمبر المقبل، حيث تم التواصل مع أفضل 16 لاعباً مواطناً، وتم الاجتماع معهم ووضع البرامج التدريبية بالتعاون مع مجمع ند الشبا الرياضي، حيث ستكون معايير الالتزام بالبرنامج التحضيري من أهم النقاط لاختيار أعضاء الفريق النهائي الذي سيضم 8 لاعبين في تصفيات المونديال.

وتأتي جهود اتحاد اللعبة في إطلاق أول منتخب وطني والسعي لاستضافة التصفيات على أرض الدولة، نتيجة للانتشار المتسارع لهذه الرياضة في دولة الإمارات.

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