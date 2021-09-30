شراكة بين «الألعاب الحكومية» و«ماي ووش»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع تطبيق «ماي ووش»، الذي سينضم إلى البطولة كراع رسمي للدورة الثالثة ، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «يسعدنا انضمام تطبيق»ماي ووش«كراع رسمي للألعاب الحكومية 2021، ونرحب بتواجد الشركة معنا التي تسعى إلى تشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع بطريقة مبتكرة، وتشاركنا رؤيتنا في جعل الرياضة أسلوب حياة من خلال التنافس الجماعي.

تعزيز

وأضاف: تعكس رعاية القطاع الخاص تنامي حضور»الألعاب الحكومية«، وتزيد الوعي بدورها في تشجيع قيم التنافسية والروح الرياضية، وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي عبر توفير منصة لالتقاء الفرق الحكومية وأفراد المجتمع. ونؤمن بأن إفساح المجال أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين هي إضافة ستُثري البطولة وتُضفي عليها مزيداً من الحماس والتنافسية.

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