حتا تستضيف «هيرو للدراجات» 29 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية إلى دبي للعام الثاني على التوالي، حيث تقام جولة «هيرو دبي حتا» في المسارات الجبلية بمنطقة حتا يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، وتنظمه إكس دبي تحت رعاية دبي القابضة بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلال المؤتمر الصحافي خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وجيرهارد فانزي المدير التنفيذي لسلسلة هيرو العالمية.

وقال خالد العور: «نحن سعداء بتنظيم النسخة الثانية من جولة «هيرو دبي حتا» التي لاقت نجاحاً كبيراً العام الماضي، حيث شارك أكثر من 400 دراج من مختلف دول وقارات العالم ، ونتوقع أن يصل عدد المشاركين هذا العام إلى أكثر من 500 مشارك، وذلك بفضل تفوق دولة الإمارات في مواجهتها للوباء وقدرتها في السيطرة على الجائحة».

مركز دولي

وأضاف خالد العور: «لقد أصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، وتشهد منطقة حتا طوال العام تنظيم سباقات محلية ودولية.

وتزيد أعداد المشاركين باستمرار حتى بات يتوافد عليها الدراجون من خارج الدولة خصيصاً للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ويدعم هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس في حتا الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول.

حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع، لذلك نحرص على تنظيم هذه الفعاليات لزيادة الوعي المجتمعي بجمال منطقة حتا والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة ونشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة».

واختتم العور: «تأتي هذه البطولة من بين خمس فعاليات دولية للدراجات الهوائية تنظم في دبي سنوياً، حيث تكتسب هذه الرياضة شعبية أكثر كل عام ».

نخبة الأبطال

وتأتي جولة «هيرو دبي حتا» ضمن المراحل الثلاث من السلسلة العالمية «هيرو» التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتقام إحدى الجولات في مدينة دولوميت بإيطاليا، كما تستضيف مدينة شيانغ راي في تايلاند الجولة الثالثة، ويشارك في هذا السباق العالمي نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

ومن أبرزهم البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز الفائز بلقب بطولة هيرو العالمية 6 مرات وحامل لقب النسخة الأولى من بطولة هيرو دبي حتا، والتشيكيان مارتن ستوسيك وكريستيان هاينك.

كما تشارك أيضاً البطلة العالمية السويسرية رامونا فورشيني حاملة لقب النسخة الأولى من هيرو حتا، والليتوانية كاتازينا سوسنا التي تنافس على اللقب بعد أن حلت في المركز الثاني العام الماضي، وغيرهم الكثير من الدراجين العالميين.

عرض

عرض جيرهارد فانزي فيلماً قدم خلاله معلومات عن السلسلة العالمية للدراجات الهوائية وبداية تأسيسها في إيطاليا، كما تضمن الفيلم لقطات من المنافسات التي أقيمت في حتا العام الماضي، واستعرض مراحل السباق وفئاته، وقال:

«تبدأ فعاليات السباق بعرض تقديمي للدراجين في الساعة الثامنة صباحاً، على أن تنطلق منافسات السباق في الساعة التاسعة صباح يوم 29 أكتوبر في منطقة حتا التي تتمتع بمواصفات مميزة تضيف تحديات من نوع خاص.

حيث إن طبيعة حتا تتضمن مسارات مميزة، وبيئتها التي تمتزج ما بين الصحراء والجبال والوديان تجعل منها منطقة فريدة، فما وجدناه في حتا جمال الطبيعة والمسارات المصممة على أعلى مستوى مما مثّل عاملاً إضافياً لزيادة قوة التنافس، وزاد من حماس المتسابقين الذين انبهروا بالمسارات الصعبة في حتا، كما أننا سعداء بمشاركة أبطال العالم هذا العام ».

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