«روعة» تحصد ناموس «البيت متوحد للهجن»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

اختتمت بنجاح، أمس، منافسات مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2021، والذي أقيم في نسخته السابعة، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء القبائل.

وشهد المهرجان إقامة 20 شوطاً .

وتوجت «روعة» لسعيد مظفر بن خموشة العامري بناموس الشوط الرئيس الأول خلال المنافسات، محققة أسرع زمن على الإطلاق بعد أن خطفت لقب الشوط المخصص للأبكار الصعوب الإنتاج ، وحصدت الجائزة المخصصة وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد، إضافة إلى 200 ألف درهم.

ونجح «راهي» لمظفر محمد بن خموشة العامري في نيل ناموس الشوط الرئيس الثاني للصعوب القعود الإنتاج، وينال الجائزة المالية وقدرها 200 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز