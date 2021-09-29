الألعاب الحكومية تُعلن "ماي ووش" راعيا رسميا لدورة 2021

المصدر: وام

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيعها اتفاقية تعاون مع تطبيق "ماي ووش" /My Whoosh/، وهي منصة إلكترونية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة ركوب الدراجات الهوائية.

وبموجب الاتفاقية سينضم تطبيق "ماي ووش" إلى البطولة كراعٍ رسمي للدورة الثالثة من الألعاب الحكومية، والمُزمع إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية : يسعدنا انضمام تطبيق "ماي ووش" كراعٍ رسمي للألعاب الحكومية 2021، ونرحب بتواجد الشركة معنا التي تسعى إلى تشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع بطريقة مبتكرة، وتشاركنا رؤيتنا في جعل الرياضة أسلوب حياة من خلال التنافس الجماعي.

وأضاف مدير الألعاب الحكومية : تعكس رعاية القطاع الخاص تنامي حضور "الألعاب الحكومية"، وتزيد الوعي بدورها في تشجيع قيم التنافسية والروح الرياضية، وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي عبر توفير منصة لالتقاء الفرق الحكومية وأفراد المجتمع .. ونؤمن بأن إفساح المجال أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين هي إضافة ستُثري البطولة وتُضفي عليها مزيداً من الحماس والتنافسية.

من جانبه، قال السير أختر سعيد هاشمي المدير التنفيذي لشركة "ماي ووش" لخدمات التكنولوجيا: يسعدنا أن نشارك في الألعاب الحكومية كراعٍ رسمي لنسخة هذا العام من الحدث في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتماشياً مع أهداف تطبيق "ماي ووش" المتمثلة في تشجيع الرياضة واللياقة البدنية وتحفيز الأفراد على اتباع نمط حياة صحي، ونتطلع إلى انطلاقة هذا الحدث ومقابلة الفرق المشاركة، ويسعدنا أن نشهد عودة الفعاليات والمنافسات الرياضية إلى أرض الواقع بعد فترة التوقف التي سببتها الجائحة.

ويعتبر "ماي ووش" تطبيقاً مجانياً لركوب الدراجات الهوائية في الأماكن المغلقة، يوفر للمُستخدمين تجربة متكاملة من خلال استكشاف العالم الافتراضي، ويتيح للأفراد تحسين لياقتهم البدنية .. وتم تصميم التطبيق من قبل مدربين عالميين للارتقاء بمستوى اللياقية البدنية وتطوير أداء الدراجين، سواء كانوا هواةً أم محترفين، من خلال برنامج تمارين منزلية مُبتكرة.

وستشهد النسخة المقبلة من الألعاب الحكومية انضمام أفراد المُجتمع، إضافةً إلى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية حيث يستمر قبول طلبات التسجيل والمشاركة في الدورة الثالثة للألعاب الحكومية لغاية الموعد النهائي المحدد في 25 أكتوبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز