120 لاعباً في «الإمارات للمواي تاي للناشئين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً في أكاديمية نادي الوصل الرياضي في زعبيل بدبي، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب 2021، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وتستمر ليومين بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 29 نادياً رياضياً من مختلف مناطق الدولة، ومن المتوقع أن تكشف هذه البطولة عن قاعدة كبيرة من المواهب في تلك المرحلة العمرية ليتم لاحقاً اختيار أبرز اللاعبين لضمهم لعضوية المنتخبات الوطنية العمرية للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية الخارجية المقبلة.

وأكد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن الاتحاد حريص على إقامة البطولات المختلفة خصوصاً للفئات السنية، التي تساهم بدعم وتعزيز النجاحات الرياضية؛ حيث سيتم الاستمرار بإقامة مثل هذه البطولات والمعسكرات التدريبية لرفع مهارات اللاعبين وزيادة تبادل المهارات فيما بينهم.

مستقبل

وأضاف إن الحرص على رعاية تلك الفئات التي تمثل مستقبل رياضة الإمارات يسهم في صقل مهاراتهم ليكونوا رافداً أساسياً للمنتخبات الوطنية، وهو ما يدفعنا للاستمرار في إقامة مثل هذه البطولات، خصوصاً بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا، ويأتي تنويع المنافسات والأنشطة تماشياً مع سياسة الاتحاد وخططه الاستراتيجية المستقبلية المتطورة، والتي نتطلع من خلالها إلى تدريب الناشئين والشباب مما يؤدي إلى تطوير ممارسة رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ، بحيث تكون من النشاطات الرئيسية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد نظم أخيراً دورة تحكيم في رياضة المواي تاي عبر تقنية الفيديو على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من الحكام المستجدين بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة، وسيشرف على إدارة منافسات بطولة الناشئين والشباب الجمعة المقبل طاقم تحكيم إماراتي ممن لديهم الخبرة والمهارة في إدارة مثل هذه المنافسات.

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