أبوظبي الرياضي يعلن تفاصيل البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية المؤهلة للمونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة أبوظبي المجتمعية لكرة السلة الثلاثية في جزيرة الحديريات لتحديد ممثل أبوظبي المشارك في البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية التي تقام خلال الفترة 29-30 أكتوبر2021.

وتنطلق البطولة بالتصفيات المؤهلة يومي الجمعة 8 و15 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقاً في كل يوم، بمجموع 48 فريقاً، وستتأهل أفضل ثمانية فرق من كل جولة إلى النهائيات التي تُقام يوم الجمعة في 22 أكتوبر المقبل، وسيمثل الفريق البطل إمارة أبوظبي في البطولة العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2021.

وتأتي البطولة انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع، وفتح أبواب المشاركة أمام جميع عشاق ولاعبي كرة السلة ممن تجاوزوا سن الـ 16 عاماً في جميع أنحاء الإمارات، ويُمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل بشكل فردي أو من خلال تشكيل فريق، كما تستطيع الفرق المكونة من ثلاثة لاعبين والجاهزة بالفعل التسجيل لاختبار قدراتها في البطولة الكبيرة.

كما سيحظى فريق أبوظبي بفرصة المشاركة في نهائيات البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 17-18 ديسمبر المقبل، والتي تستضيف الفرق الـ 12 الأفضل ضمن تصنيف البطولة العالمية للاتحاد الدولي لكرة السلة بعد ختام منافسات بطولة الأساتذة الأخيرة للموسم في مكسيكو سيتي يومي 6-7 نوفمبر المقبل، وسيُمنح فريق أبوظبي 100 نقطة في حال فوزه ببطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، ما يضمن مُشاركته في جولة جدة.

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