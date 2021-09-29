«دبي أوتدروم» تستضيف معرض السيارات المعدلة 8 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق وسط أجواء من الإثارة والمتعة، فعاليات معرض السيارات والدراجات المعدلة والكلاسيكية خلال يومي 8 و9 أكتوبر، والتي تستضيفه دبي أوتدروم موتور سيتي بدبي، وبتنظيم شركة سكاي بازل بالتعاون مع شركة بيناكل هب.

وستكون الجولة في دانة الدنيا هي الأبرز في كل محطات البطولة، والتي ضمت مصر والسعودية والكويت والفلبين، كما سيكون الحدث فرصة لعشاق السيارات والهواة من جميع أنحاء الإمارات لعرض إبداعاتهم وأحدث التعديلات على السيارات المشاركة.

من جانبها، أكدت سماح أبوعوف مديرة شركة سكاي بازل، أن الحدث يحظى باهتمام كبير وخصوصاً من قبل الرعاة والداعمين وفي مقدمتهم شرطة دبي، موضحة أن المعرض يضم مجموعة رائعة من السيارات المعدلة والكلاسيكية التي يتوقع أن تحظى بإقبال متميز في «دبي أوتدروم موتور سيتي»، والتي قدمت إدارتها كل أوجه الدعم والمؤازرة.

ونوهت سماح أبو عوف إلى أن الاستعدادات تجري الآن على قدم وساق من قبل اللجنة المنظمة من أجل وضع الرتوش الأخيرة للفعالية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بإمارة دبي المعروف عنها التميز في إقامة كل الفعاليات، وهو ما يشهد له العالم أجمع. يذكر أن الحدث سيتضمن جائزة بقيمة 50 ألف درهم مقدمة من الجهة المنظمة لأفضل عرض للسيارات والدراجات المعدلة والكلاسيكية المشاركة في الفعالية.

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