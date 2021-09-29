«أبوظبي الرياضي» يبحث تحضيرات بطولة العالم للسبارتن

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

بحث مجلس أبوظبي الرياضي مع جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن العالمية خلال زيارته إلى أبوظبي تحضيرات تنظيم بطولة العالم للسبارتن التي ستقام خلال الفترة 3 ــ 5 ديسمبر المقبل، والتي تمثل أول بطولة تقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

والتقى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جو دي سينا في مقر المجلس، واستعرض معه ومع فريق البطولة مستجدات مراحل العمل التنظيمي لانطلاق الحدث المرتقب الذي سيقام في صحراء ليوا في منطقة الظفرة، والتي ستشهد 3 فئات هي: النخبة، الناشئين، الفرق.

نسخة مبهرة

من جهته رحب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بزيارة جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، مبيناً أن أبوظبي حريصة على تقديم نسخة استثنائية مبهرة تقام للمرة الأولى خارج أمريكا، وسنحرص على تسخير جميع مقومات النجاح للحدث العالمي المرتقب، الذي أعددنا له الخطط التنظيمية لإخراجه بحلة مميزة .وقال العواني: «فخورون بتنظيم مجموعة مميزة من الفعاليات الرياضية العالمية ضمن أجندتنا الرياضية لهذا الموسم، والتي تدل على تفاعل نخبة رياضيي العالم والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية مع ما تقدمه أبوظبي من مبادرات رياضية جاذبة وتنوع مميز في الفعاليات، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤيتها كوجهة متقدمة في خارطة المدن الرياضية العالمية».

من جانبه قال جو دي سينا: «ستكون نسخة أبوظبي الأجمل على الإطلاق في تاريخ بطولات سبارتن».

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