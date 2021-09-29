العالم ينتظر مونديال الكريكيت بالإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبد الرحيم محمد الزرعوني، الرئيس المؤسس لمدينة دبي الرياضية، أن العالم بات ينتظر ويترقب انطلاق كأس العالم للكريكيت، التي تنظمها الإمارات في الفترة من 23 أكتوبر حتى 24 نوفمبر المقبلين، مشيراً إلى كامل الجاهزية للتنظيم واستضافة الفرق المشاركة من مختلف دول العالم.

وقال إنه برغم أن الإمارات ليست عضواً في الاتحاد العالمي للكريكيت، بجانب تنافس دول عدة أعضاء في هذا الاتحاد على استضافة البطولة، إلا أنها نجحت في استضافة المنافسات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والسمعة الطيبة للإمارات ومدينة دبي، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت.

وأضاف أن من حسن الطالع أن استضافة هذا الحدث الكبير يتزامن مع احتفال الدولة بعامها الخمسين لتأسيس الإمارات، بجانب فعاليات معرض إكسبو العالمي 2020، الأمر الذي يجعل هذه النسخة استثنائية، وعلامة فارقة في سجل تنظيم البطولة التي من المتوقع لها أن تشهد متابعة جماهيرية غفيرة تتعدى المليار و600 ألف مشاهد ومتابع من خلال الحضور المباشر أو القنوات الفضائية التي يصل عددها إلى 300 قناة من مختلف دول العالم.

وأشار عبد الرحيم الزرعوني إلى أن دولاً عديدة وعريقة تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة، سعت لاستضافة هذه التظاهرة العالمية، إلا أن الإمارات بما تمتلكه من وقدرات وإمكانيات وتميز، جعلها تكسب الرهان .

دعم كبير

أشاد الزرعوني بمباركة ودعم كل من مجلسي دبي وأبوظبي الرياضيين، لهذه التظاهرة الرياضة الكبيرة، وقال إن هذا يعزز قدرتنا على تحقيق أفضل تنظيم للبطولة على مدار تاريخها.

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