الشامسي إلى نهائي «خليجي السنوكر» وبرونزية للكمالي

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

تأهل لاعب منتخبنا الوطني عبدالرحمن الشامسي إلى نهائي منافسات الـ6 كرات للسنوكر في بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر التي تقام في الدوحة، وجاء تأهله بعد فوزه على منافسه البحريني حبيب صباح بنتيجة 5 - 3 بعد مباراة قوية في الدور نصف النهائي الذي أقيمت فيه مباراة ثانية خسر فيها لاعب منتخبنا خالد الكمالي أمام القطري علي العبيدلي 4 - 5 ليحصل على الميدالية البرونزية، فيما يلتقي الشامسي مع العبيدلي في المباراة النهائية لتحديد صاحبي الميداليتين الذهبية والفضية.

وكان ثنائي منتخبنا عبدالرحمن الشامسي وخالد الكمالي تأهلا إلى نصف النهائي بعد فوز الشامسي على منافسه السعودي عمر العجلان بنتيجة 5 - 2 وفوز الكمالي بالنتيجة نفسها على منافسه القطري مهنا العبيدلي.

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