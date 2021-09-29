«دوري الهواة» 8 أكتوبر والقرعة اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ينطلق دوري الدرجة الأولى (الهواة) يوم 8 أكتوبر المقبل بمشاركة 15 فريقاً لأول مرة بعد طول غياب، وبمشاركة فريقا جلف اف سي وسيتي الصاعدان من دوري الأولى، ولن يشهد الدوري هبوط أي من فرقه لدوري الثانية، فيما يتأهل البطل والوصيف إلى دوري «أدنوك للمحترفين» في حال اكتملت شروط المشاركة.

ويُنظم اتحاد الكرة في الواحدة من ظهر اليوم مراسم قرعتي بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021 ــ 2022 ودور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المُعزز، حيث ستقام القرعة في ملعب افتراضي يعكس تصميم استاد مدينة زايد الرياضية وهو الاستاد الأكبر في الدولة.

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