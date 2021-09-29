تنفيذي «الأولمبية الخليجية» يناقش التنافسية العالمية

المصدر: دبي - وام

شارك محمد بن سليّم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، وهو الاجتماع التحضيري رقم 91 للاجتماع الثالث والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية، بدول الخليج، كما حضر الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها، متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح «العلا - يناير 2021»، والمضامين التي جاء بها البيان الختامي والإعلان الصادر عنه، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيتم عرضها على الاجتماع الثالث والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية، والمقرر غداً.

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