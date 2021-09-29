20 شوطاً للحقايق الصعوب في مهرجان البيت متوحد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم بميدان الهجن بالوثبة منافسات النسخة السابعة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن 2021، الذي يقام في 20 شوطاً لفئة الحقايق الصعوب، ويمثل أحد أهم السباقات التي امتدت على مدار 7 سنوات.

وتأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيسي الأول للأبكار الصعوب الإنتاج، حيث تركض نجائب الأصايل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط ،وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية قيمة.

وخصص الشوط الرئيسي الثاني للجعدان الصعوب الإنتاج، إذ يحصل الفائز على مجسم البيت متوحد، و200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالأشواط من الثالث إلى العاشر على جائزة نقدية تصل إلى 100 ألف درهم.

وفي الأشواط المفتوحة من الحادي عشر وحتى الشوط العشرين يحصل الفائز بالشوط الحادي عشر للحقايق الصعوب على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم للفائز بناموس الشوط، ويحصل الفائز بالشوط الثاني عشر للحقايق الجعدان الصعوب على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم، ويحصل الفائزون بالأشواط من الثالث عشر إلى الخامس عشر على جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بقية الأشواط إلى العشرين على 50 ألف درهم، ويمثل مهرجان البيت متوحد أحد أهم السباقات التي امتدت على مدار 7 سنوات.

دعم

وثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الدعم اللا محدود للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين بشكل عام وسباقات الهجن على وجه الخصوص، والذي كان له بالغ الأثر فيما تحققه رياضة الإمارات من نجاحات وتفوق في كل المجالات.

وأشاد معاليه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الاهتمام ساهم في الحفاظ على الموروث العربي الأصيل وتطويره وزيادة شعبيته وإثرائه على الصعد كافة حتى ترسخ في نفوس الأجيال وتنمية روح الانتماء والارتباط بالتراث لديهم.

كما ثمن معاليه جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الدفع بسباقات الهجن نحو آفاق أرحب من خلال متابعته وتوجيهاته التي دائماً ما تحقق قفزات في السباقات على مستوى التطور التكنولوجي والتطوير وتوفير البنية التحتية للميادين، وأكد معاليه أن زيادة الدعم للمهرجان يؤكد على أهمية هذه الرياضة التراثية.

وأضاف معاليه: في المواسم الماضية تفاعل الجميع مع المهرجان فقدموا لوحات رائعة من خلال إسهام المضمرين والملاك ودفعهم بنخب المطايا في السباقات مما أثرى الميادين في كل المنافسات.

وأكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان أن الجميع يسعى إلى تقديم موسم مميز مليء بالحيوية والتنافس الشريف يخدم كل الأهداف التي تقام من أجلها السباقات ويعزز رؤى القيادة الرشيدة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد والتمسك به وغرسه في نفوس الأجيال، لأن في ذلك رسالة سامية يجب على الجميع فهمها وإيصالها بكل أمانة.

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