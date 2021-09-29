«تحدي المرموم لدراجات السيدات» 8 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد النجاح الكبير والمشاركة الواسعة في النسخة الأولى يعود سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات»، إلى محمية المرموم الصحراوية الذي تنظمه شركة «فت جروب مي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، وتقام منافساته في مضمار القدرة للدراجات الهوائية يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل.

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ويقام التحدي ضمن فئتين هما الفئة المفتوحة وفئة المواطنات، وتتاح المشاركة في السباق للنساء من عمر 18 فما فوق بشكل فردي أو ضمن فريق في كلا الفئتين، ويمكن الاختيار بين مسافتين للسباق، الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، والثانية لمسافة 70 كيلومتراً، وستمنح جوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

كما ستتسلم جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق ميدالية المشاركة. وأكد مجلس دبي الرياضي أن تنظيم «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» يساهم في تحقيق تنوع الفعاليات الرياضية على أجندته السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.

حيث تحتل الرياضة النسائية مكانة مميزة من رعاية المجلس وحرصه على تنظيم الفعاليات الجديدة والمتنوعة على مدار العام، ويشكل هذا الحدث إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات وعلى مستوى تخصيص فعاليات للمرأة، وللفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها في منطقة محمية المرموم الطبيعية الرائعة التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الرائعة والمناسبة لجميع الرياضات وخصوصاً الدراجات الهوائية، حيث تضم مضماراً متكاملاً مخصصاً لممارسة هذه الرياضة بأمان.

كما يساهم السباق في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وضمن خطة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس لتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني والمنافسة في فعاليات رياضية جديدة في جو يتناسب مع العادات والتقاليد بالدولة.

مستقبل أفضل

وقال نبيل قائد، مدير إدارة الموارد البشرية والمؤسسية في المكتب الإقليمي لموانئ دبي العالمية: «بصفتنا رواداً في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، فإن دور موانئ دبي العالمية لا يقتصر على تمكين التجارة الذكية فقط، بل تسعى إلى توفير مستقبل أفضل للجميع، وانسجاماً مع هذا الدور، فإننا نفخر بدعم فعالية تنافسية مثل «تحدي المرموم ».

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