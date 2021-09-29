خلاف مبكر بين الاتحاد المصري و«الرابطة»

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

جاءت تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لتنذر بحدوث خلاف مبكر بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين، بعد أيام قليلة من تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة، حيث قال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الرابطة ليس لها الحق في تغيير شكل مسابقة الدوري الممتاز، وذلك في الوقت الذي ألمح فيه مسؤولو الرابطة إلى ضرورة تغيير نظام الدوري في الموسم الجديد، حيث ترغب في تغيير شكل المسابقة، لكي تصبح مواعيد المسابقة والقيد متوافقة، أسوة بكل دوريات العالم.

وأكد مجاهد أن الرعاة والجوانب التسويقية والعوائد المالية هي التي تتحكم في شكل المسابقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن التصورات الموضوعة لشكل دوري الموسم الجديد، ما بين إقامة المسابقة بشكلها العادي من دورين، أو بنظام المجموعتين، أو من دور واحد، موضحاً أنه سيعرض تلك التصورات على الأندية لاختيار السيناريو الأفضل.

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