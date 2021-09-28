مركز حمدان بن محمد للتراث يعرض 5 محطات في "أبوظبي للصيد والفروسية"

المصدر: دبي-البيان

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الامارات، في ابوظبي، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً بإدارة البطولات، خلال مشاركته في الدورة الثامنة عشر لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021. وأطلع سموه على جانب مما يقدمه المركز ضمن عمله في تنظيم أضخم البطولات التراثية ويتم عرضها في هذا المعرض السنوي الذي يجمع أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة والمتخصصة في حفظ وصون التراث المحلي.

علق راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حول هذه المشاركة قائلاً: "مشاركتنا في معرض ابوظبي للصيد والفروسية، تأتي هذا العام مكللة بـ 5 محطات، كل محطة ترمز لإنجازات المركز وبطولات فزاع التي انطلقت بالدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الكبار والصغار، من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، لنحتفي بإنجازات تضاف إلى رصيد عام الـ50 للإمارات العربية المتحدة".

5 محطات

صُمم جناح المركز في القاعة 8، المنصة 10 دي، في شكل 5 محطات، تضم فصولاً حافلة بالإنجازات، أولها، "الكؤوس، التي تعكس بريق "الناموس" أو الفوز وتتقلد رموز بطولات فزاع التراثية إلى جانب الساعات والأساور والحلقات الذكية التي بدورها تواكب التطور الذي ينافس في التنظيم المسابقات الدولية.

السلق

تشجيع دائم ورؤية سديدة تهدف إلى حث المجتمعات للمشاركة في مسابقات تراثية تعزز من عملية صون وحفظ الرموز التراثية بالدولة ونقلها إلى الناشئة، تظهرها المحطة الثانية، عبر "الظبي الآلي" الذي تم تطويره على مدار السنوات في بطولة السلق، وشاشة تعرض البدايات وما وصلت إليه بعد نحو 15 سنة.

الصقر

وفي المحطة الثالثة، يأتي صون الصقر، شعار الدولة، ورمز عزتها، متمثلاً بعملية استدامة "القنص" أو الصيد بالصقور، من خلال مسيرة بطولات فزاع للصيد بالصقور "التلواح" ووضع نموذج المضمار المصغر على جانب الجناح ليتوّج مسيرة 20 عاماً من العطاء في مسابقات تعد الأولى من نوعها، والأضخم والأبرز على مستوى العالم. ووضعت أجهزة الرصد "السينسور"، وشاشات التوقيت لعرض حي عن كيفية السباق منذ بدايته إلى نهايته.

وثيقتي

وفي المحطة الرابعة، تلقي مبادرة "وثيقتي" الضوء على أقدم الوثائق والصور والأفلام الوثائقية، لتستعرض مسيرة الإمارات خلال مسيرة 50 عاماً.

الأولى

أما المحطة الخامسة، فتحتضن ركناً خاصاً بإذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتؤكد هويتها الإعلامية: إماراتية، تراثية، وطنية، وتنقل الحدث وتستضيف العارضين والزائرين للمعرض عبر برنامج "للشباب راي" مع أمل الملا، وبرنامج "حياك في بلادي" مع شيرينه سالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز