سلطان بن حمدان: سباقات الهجن إرث وتاريخ وارتباط بماضي الآباء والأجداد

المصدر: وام

ثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرياضة والرياضيين بشكل عام وسباقات الهجن على وجه الخصوص والذي كان له بالغ الأثر فيما تحققه رياضة الإمارات من نجاحات وتفوق في المجالات كافة.

وأشاد معاليه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذا الاهتمام ساهم في الحفاظ على الموروث العربي الأصيل وتطويره وزيادة شعبيته وإثرائه على الصعد كافة حتى ترسخ في نفوس الأجيال وساهم في تنمية روح الانتماء والارتباط بالتراث.

وثمن معاليه جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الدفع بسباقات الهجن نحو آفاق أرحب من خلال متابعته وتوجيهاته التي دائما ما تحقق قفزات في السباقات على مستوى التطور التكنولوجي والتطوير وتوفير البنية التحتية للميادين، مشيرا إلى أن زيادة الدعم للمهرجان يؤكد على أهمية هذه الرياضة التراثية.

وقال بمناسبة انطلاق منافسات النسخة السابعة لمهرجان "البيت متوحد" للحقايق الصعوب غدا: " إن سباقات الهجن إرث وتاريخ وارتباط بماضي الآباء والأجداد الذين قدموا لنا هذا التراث الغالي بما يحمل من معاني عديدة وعميقة ترسخت في النفوس وتناقلتها الأجيال عبر السنين لتقدمها للأجيال الحالية من أجل أن تتواصل مسيرة الارتباط بها بكل فخر واعتزاز".

وأضاف: " في المواسم الماضية تفاعل الجميع مع المهرجان فقدموا لوحات رائعة من خلال إسهام المضمرين والملاك ودفعهم بنخب المطايا في السباقات مما أثرى الميادين في كافة المنافسات " .

واختتم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بالقول " إن الجميع يسعى إلى تقديم موسم مميز حافل بالحيوية والتنافس الشريف، يخدم كل الأهداف التي تقام من أجلها السباقات ويعزز رؤى القيادة الرشيد في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، والتمسك به، وغرسه في نفوس الأجيال لأن في ذلك رسالة سامية يجب على الجميع فهمها وإيصالها بكل أمانة".

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