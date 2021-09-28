تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات ينطلق 8 أكتوبر

المصدر: وام

يعود سباق "تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات"، إلى محمية المرموم الصحراوية، في الثامن من أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير والمشاركة الواسعة في النسخة الأولى، بتنظيم من شركة "فت جروب مي" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، وتقام منافساته على مضمار القدرة للدراجات الهوائية .

ويقام التحدي ضمن فئتين هما الفئة المفتوحة وفئة المواطنات وتتاح المشاركة في السباق للنساء من عمر 18 فما فوق بشكل فردي أو ضمن فريق في كلا الفئتين ويمكن الاختيار بين مسافتين للسباق، الأولى لمسافة 40 كيلومترًا والثانية لمسافة 70 كيلومترًا، وستمنح جوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما ستتسلم جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق ميدالية المشاركة.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن تنظيم "تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات" يساهم في تحقيق تنوع الفعاليات الرياضية على أجندته السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، حيث تحتل الرياضة النسائية مكانة مميزة من رعاية المجلس وحرصه على تنظيم الفعاليات الجديدة والمتنوعة على مدار العام، ويشكل هذا الحدث إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات وعلى مستوى تخصيص فعاليات للمرأة، وللفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها في منطقة محمية المرموم الطبيعية الرائعة التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الرائعة والمناسبة لجميع الرياضات وخصوًا الدراجات الهوائية حيث تضم مضمارًا متكاملًا مخصصًا لممارسة هذه الرياضة بأمان.

كما يساهم السباق في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وضمن خطة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس لتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني والمنافسة في فعاليات رياضية جديدة في جو يتناسب مع العادات والتقاليد بالدولة وقال نبيل قائد، مدير إدارة الموارد البشرية والمؤسسية في المكتب الإقليمي لموانئ دبي العالمية: بصفتنا رواداً في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، فإن دور موانئ دبي العالمية لا يقتصر على تمكين التجارة الذكية فقط، بل تسعى إلى توفير مستقبل أفضل للجميع، وانسجامًا مع هذا الدور، وفي إطار استراتيجيتنا للاستدامة وتمكين الأفراد والمجتمع والبيئة، فإننا نفخر بدعم فعالية تنافسية مثل "تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات"، الذي يهدف إلى تعزيز صحة المرأة، وعلى المستوى المؤسسي فإننا ندعم دائمًا رياضة المرأة ونلتزم بزيادة مشاركتها في مختلف المجالات، وبالتالي دعم تطلعات المرأة في دولة الإمارات.

وقالت روث ديكنسون مديرة الحدث : تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص تناميًا سريعًا وملحوظًا، ويعود الفضل بذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي، وهو الأمر الذي شجع النساء والفتيات على ممارسة هذه الرياضة المشوقة من خلال المشاركة في المنافسات والفعاليات المجتمعية في بيئة آمنة.

وأضافت : نسعى إلى تشجيع النساء والفتيات من مختلف القدرات البدنية للمشاركة في التحدي، والتنافس، والاستمتاع بالتجربة الرائعة وجديدة من نوعها، ولدعم مؤسسة الجليلة وجهودهم الكبيرة في لمساعدة الأطفال وعائلاتهم، كما يهدف هذا الحدث إلى لنشر ثقافة ممارسة النشاط البدني لحياة أكثر صحة ونشاط.

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