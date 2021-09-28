سعود الزعابي بطل «ترايثلون البحرين»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

حصل سعود الزعابي لاعب منتخب الإمارات على لقب بطولة «ترايثلون البحرين»، وقد شارك منتخب الإمارات بخمسة لاعبين، فإلى جانب سعود الزعابي شارك أيضاً فارس الزعابي وعلي الكعبي وحمدان جبر وسالم مفتاح، وحقق عمر حمزة لاعب منتخب البحرين المركز الثاني، وتمكن سعود الزعابي من إنهاء السباق بزمن 01:02:23.

وأثنى أحمد الحاج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، على المواهب التي تزخر بها رياضة الترايثلون في دولة الإمارات، ودورها في تمثيل الدولة بمختلف المحافل الخارجية، مؤكداً أنها أعطت اللجنة الفنية دافعاً معنوياً إضافياً، لبذل المزيد من الجهد على أمل تحقيق إنجازات جديدة.

وقال: نفخر بهذه النخبة من الأبطال المواطنين، الذين يشكلون نواة ترايثلون الإمارات في المستقبل القريب ونثني على المجهودات الفردية لهم وكلنا ثقة بأنهم سيواصلون تلك الإنجازات، واصفاً اللاعب بأنه من اللاعبين المميزين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق بشرط الحرص على تطوير إمكانياته الفنية أولاً بأول.

وأعرب سعود الزعابي عن تطلعه للمحافظة على ما تم إنجازه في البطولة الحالية، وبما يساهم في رفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، وقدم الشكر لجمعية الإمارات للترايثلون للرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي قاده للنجاح.

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