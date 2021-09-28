«اللجنة الأولمبية» تجتمع بـعمومية السباحة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، اجتماعاً لمناقشة اعتماد النظام الأساسي، وإجراء الانتخابات لاتحاد السباحة.

وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بناء على طلب اللجنة، من أجل تعديل أوضاع الاتحادات بما يتوافق مع دليل الحوكمة، إضافة إلى بحث إجراء الانتخابات المؤجلة وتسريع الإجراءات بما يتماشى مع شروط الاتحاد الدولي عقب إجراء تعديلات من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.

وحضر الاجتماع من جانب مجلس إدارة اتحاد السباحة كل من سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وجمعة البلوشي نائب الرئيس، ومن جانب اللجنة الأولمبية الوطنية ، وممثلي 10 أندية.

وبدأ السماحي، الاجتماع بكلمة شكر فيها اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها ووقوفها بجانب الاتحادات الرياضية، من أجل تعديل أوضاعها، حرصاً على رياضة الإمارات، والبحث عن مستقبل أفضل.

ثم بدأ المستشار القانوني باللجنة الأولمبية الوطنية، بمراجعة لائحة النظام الأساسي التي أرسلها الاتحاد السباحة بعد اعتماد أعضاء الجمعية العمومية، وتمت مناقشة عدد من البنود التي كان عليها ملاحظات، على أن يقوم اتحاد السباحة بإرسال اللائحة بعد إجراء التعديلات إلى اللجنة الأولمبية والأندية أعضاء الجمعية العمومية، من أجل مراجعتها مرة أخيرة قبل اعتمادها في اجتماع يوم 6 أكتوبر المقبل.

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