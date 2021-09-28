نجاح كبير لسباق الأردن للهجن في «ميدان زايد»

المصدر: عمان - وام

شهد ميدان الشيخ زايد بمنطقة الديسة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سباق الهجن الرابع هذا الموسم بمشاركة أكثر من 500 مطية وذلك بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وتواصلت السباقات التي أقيمت تحت إشراف لجنة الهجن الأردنية على مدار يومين، وشهدت 20 شوطاً لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول بمشاركة كبيرة لملاك ومربي الهجن بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعزز من أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين وينعكس على تحسين أوضاع ملاك الهجن بالأردن، ورفع المستوى التدريبي وتحقيق نتائج أفضل، مقارنة مع ما تم تحقيقه من قبل.

وثمن ملاك الهجن في المملكة الأردنية الشقيقة النجاح اللافت للسباق والدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال النهوض برياضة الهجن من خلال الدعم المتواصل طوال السنوات الماضية والذي يهدف لتحقيق النتائج المتميزة للملاك.

كما رفع الملاك شكرهم وتقديرهم لاتحاد سباقات الهجن على اهتمامهم ورعايتهم لرياضة الهجن الأردنية من خلال إمداد الملاك بأقوى الزمول الخاصة بالإنتاج.

وأقيمت يوم الجمعة الماضي عشرة أشواط لفئات الحول والزمول والإيذاع والثنايا أبكار وجعدان، وشهد يوم السبت تنظيم 10 أشواط للحقايق والفطامين.

نتائج

وجاءت نتائج منافسات اليوم الأول لفئات الإيذاع والثنايا والحول والزمول لتعلن عن فوز «عقاب» لصخر عواد عبدالله الزوايدة، و«مراسم» لعلي ذيب حمد المزنة. وبالنسبة لنتائج اليوم الثاني للفطامين والحقايق فقد فاز «أدهم» لعاطف عواد ناصر الزوايدة، و«رها» لأحمد عبيد محمد الزوايدة.

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