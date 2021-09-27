للمرة الثانية في التاريخ.. دولة تحصل على جميع الميداليات في بطولة عالمية

المصدر: يونهاب

فازت كوريا الجنوبية، التي تعتبر دولة قوية في رماية السهام، بجميع الميداليات في بطولة العالم لرماية السهام لأول مرة منذ 12 سنة.

وحصد الرياضي الكوري الجنوبي كيم وو-جين الميدالية الذهبية بعد تغلبه على الرياضي البرازيلي ماركوس دالميدا بنتيجة 7-3 في الدور النهائي لفردي الرجال في اليوم السابع للبطولة المقامة في يوم 26 (بتوقيت أمريكا) في مدينة ينكتون في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة.

كما هزمت الرياضية الكورية الجنوبية جانغ مين-هي الرياضية الأمريكية كيسي كوفولد بنتيجة 6-0 في الدور النهائي لفردي السيدات لتفوز بالميدالية الذهبية.

وقد حصلت كوريا الجنوبية على 3 ميداليات ذهبية في الدور النهائي للفرق المختلطة، وفرق الرجال وفرق النساء.

وبهذا، فازت البلاد بجميع الميداليات الذهبية البالغ عددها 5 ميداليات، في هذه البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تفوز فيها دولة بجميع الميداليات الذهبية في بطولة العالم، منذ بطولة العالم لرماية السهام في العام 2009، وفي ذلك الوقت، حصلت كوريا الجنوبية أيضا على جميع الميداليات.

وهذه هي المرة الأولى التي تفوز دولة فيها بجميع المنافسات في البطولة منذ بطولة العالم في العام 2011 عندما تم تقديم منافسة للفرق المختلطة لأول مرة في بطولة العالم.

وعلى وجه الخصوص، حقق الرياضي كيم وو-جين فوزه بـ 3 ميداليات ذهبية في مسابقات الفرق المختلطة وفرق الرجال وفردي الرجال.

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