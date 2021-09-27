سالم عبد الرحمن يحرز برونزية «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

أحرز سالم عبد الرحمن الميدالية البرونزية في ختام منافسات بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

وبنهاية الجولة الأخيرة، تصدر 4 لاعبين جدول الترتيب برصيد 6.5 نقاط لكن الحظ ابتسم للإيراني أمين طبطبائي الذي حسم اللقب بنظام كسر التعادل، فيما جاء الأوكراني الكبير بافل اليانوف ثانياً، واحتل سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الثالث وجاء الإيراني مقصودلو حامل لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الثانية في المركز الرابع.

وافتتح الجولة الأخيرة، مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بحضور عمر نعمان ال علي مدير البطولة ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي وسعود المرزوقي المسؤول الإعلامي للبطولة، فيما حضر حفل الختام وتتويج الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وأركادي ديفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عبر تطبيق زوم والمهندس سامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

بطولة التحدي

وأسفرت نتائج بطولة التحدي التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتزامن مع بطولة الماسترز بمشاركة 20 لاعباً دولياً عن تتويج الأوكرانية سفيتلانا موسكليتس بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وجاء الجامايكي روي دوان ثانياً، وحل الفلسطيني راجي صايل ثالثاً، وجاء بالمركز الرابع السوري عبد القادر ريس، وحصل على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة عبد الرحمن محمد الطاهر.

وفي المجموعة الثانية حصل على المركز الأول الفلبيني فرناندز دانييل، وجاء ثانياً المصري رامز سمير.

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