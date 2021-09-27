«الكاراتيه» يناقش تحضيرات استضافة بطولة العالم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه اجتماعه الثاني لسنة 2021 بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبحضور أعضاء المجلس، مروان سنكل نائب الرئيس، وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام وحميد شامس الأمين العام المساعد ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات المقامة بـ «مجمع حمدان الرياضي» في نوفمبر المقبل، كما تم عرض كل الملفات الخاصة بالاستعدادات المتعلقة بالبطولة، كما اعتمد الاجتماع برنامج المسابقات للموسم الجديد الذي ينطلق بعد بطولة العالم.

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