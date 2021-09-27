«أصحاب الهمم» بطل الفرق في مونديال الرماية

المصدر: روما - البيان الرياضي

في إنجاز جديد للرياضة الإماراتية انتزع منتخب الإمارات لأصحاب الهمم ذهبية الفرق في بطولة العالم لرماية الشوزن، كما فاز اللاعب محمد الحبسي بالبرونزية في البطولة التي أقيمت في مدينة لوناتو الإيطالية على ميدان تراب كونكافيردي للرماية بمشاركة أكثر من 60 لاعباً من 23 دولة.

وشاركت بعثة منتخبنا الوطني للرماية من أصحاب الهمم في البطولة بكل من سيف هلال الحميري ومحمد هاشل الحبسي وعيسى اسلم الزبيدي ومحمد الحامد ومها المنصوري، ورأس وفد البعثة إسماعيل المرازيق ورافقه محمد جمعة البلوشي إداري البعثة ومدرب الفريق ناقيش أناند وصفية الشاطر مرافقة اللاعبة مها الدهيمي المنصوري.

وهنأ ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية البعثة لما حققوه من إنجاز في بطولة العالم للرماية البارالمبية، وقال: أتقدم بالتهنئة لجميع أفراد البعثة التي شاركت في بطولة العالم للرماية في إيطاليا، والتي شرفت البلاد وحصلت على ذهبية العالم، وكذلك اللاعب محمد الحبسي الحاصل على الميدالية البرونزية.

وهذا يعتبر استكمالاً للإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية بفضل جهود اللاعبين والمدربين والإداريين في منتخب الرماية، وكذلك الاهتمام الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، والدعم المستمر الذي يسفر دائماً عن اعتلاء منصات التتويج وجلب الفخر للرياضيين والشعب الإماراتي. وكل التمنيات بالتوفيق فيما هو قادم لأبطال الرماية الإماراتيين من أصحاب الهمم الذين يضربون أعظم الأمثلة في الإرادة والتحدي.

تأكيد

وأكد إسماعيل المرازيق أن أهمية مثل هذه البطولات تنبع من إتاحتها الفرصة للاعبينا من أصحاب الهمم في فريق الرماية لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك مع المستويات الرفيعة للاعبين من مختلف الدول. وعبّر عن سعادته بالمشاركة النسائية الأولى للاعبة مها المنصوري مما حقق لها فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات في البطولة العالمية وكسر الحاجز النفسي لمثل هذه المنافسات الدولية القوية، متمنياً لها التوفيق فيما هو قادم من مشوارها العالمي.

وتوجه بالشكر للجنة البارالمبية الإماراتية على إتاحة الفرصة للاعبين للاشتراك في مثل هذه البطولات، وكذلك ثمّن حرص قيادات البلاد على الدعم المستمر لرياضات ذوي الهمم.

وأضاف المرازيق إن الهدف من المشاركات لم يكن فقط اكتساب الخبرات ولكن كان العمل على المنافسة واعتلاء منصات التتويج كما تعودنا من أبطالنا من ذوي الهمم.

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