«الجودو» يعتمد تشكيل اللجان حتى 2024

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي تشكيل اللجان الفرعية المساعدة لإدارة النشاط المحلي خلال الدورة الجديدة 2021 - 2024، بهدف دعم مسيرة اللعبة خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة النجاحات .

وأعلن الاتحاد عن تشكيل لجان النشاط المحلي برئاسة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، فيما ضمت اللجنة الفنية في عضويتها مدرب المنتخبات الوطنية الياباني اشيدو كواك، والمدربين جعفر النخلي وموح الموح وأنيس الدخيلي.

بينما ضمت لجنة المسابقات الحكم الدولي أحمد البلوشي، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، وتشكلت لجنة الحكام من الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي وهشام آل علي، فيما ضمت لجنة الأحزمة أحمد البلوشي وأشرف حسين ود. سلام الخطاط.

وتمنى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن يشهد الموسم الجديد المزيد من النجاحات بعد النتائج الإيجابية التي تحققت على المستوى العربي.

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