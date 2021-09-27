سلة الشارقة تشارك في البطولة العربية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

غادرت بعثة فريق رجال نادي الشارقة لكرة السلة، إلى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ممثلاً للدولة بجوار نادي البطائح الثقافي الرياضي، للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة الـ 33، الممتدة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2021.

وتضم فرق البطولة 20 فريقاً عربياً مقسمة إلى 4 مجموعات، وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الشارقة في المجموعة الثانية مع 4 أندية، وهي بترتيب مواجهات الملك في الدور التمهيدي.. الوكرة القطري، والزهراء التونسي، واليوناني السوداني واليرموك الكويتي. وتتكون البعثة من 25 فرداً.

إنجازات

يذكر أنه سبق للشارقة تحقيق كأس البطولة العربية لكرة السلة عام 2011 بأبوظبي مع الكابتن عبد الحميد إبراهيم، كما تمكن من حصد لقبين لكأس الخليج 2018 و2019 مع المدرب نفسه، بالإضافة إلى 4 ألقاب أخرى محلية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وهي درع الدوري العام 2020 للمرة السابعة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2021 للمرة التاسعة، وللمرة الأولى في تاريخه أحرز الشارقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس الاتحاد 2021.

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