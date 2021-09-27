«عالمية كرة السلة الثلاثية» في أبوظبي 29 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، خلال الفترة 29 - 30 أكتوبر المقبل، في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات في المارينا مول.

وتعود البطولة العالمية من جديد للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، كما ستجمع البطولة المرتقبة التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية على مدار العام، نُخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية العالميين، ومن ضمنهم النجوم المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، لتمثيل مُختلف مدن العالم.

ومن المؤمل أن يشارك في منافسات البطولة 12 فريقاً عالمياً.

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وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا استضافة البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية من جديد في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة».

وأضاف: «تتسم رياضة كرة السلة الثلاثية بشعبيتها الواسعة، وازدادت بعد ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو أخيراً، ونحن واثقون من النجاح الذي ستُحققه البطولة».

وتابع: «التنوع الكبير للفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في أبوظبي، يؤكد على سمعتها المرموقة ومكانتها العالمية المهمة في خارطة الرياضة العالمية».

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