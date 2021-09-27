25 حدثاً في موسم «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص بسباقات الموسم الرياضي البحري الجديد والذي سوف ينطلق الجمعة المقبل بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

ويتضمن البرنامج الزمني لفعاليات الموسم الرياضي الجديد 25 حدثاً متنوعاً في مختلف الفئات التي يحتضنها النادي الكبير منذ تأسيسه عام 1988، حيث وضع اللبنات الأولى لتطوير الألعاب المائية البحرية والسباقات المختلفة وشارك في صنع أمجادها حتى وصلت إلى العالمية مبكراً منذ عقد التسعينيات.

وكشفت اللجنة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة عن موعدي بداية ونهاية الموسم الرياضي 2021 ـ 2022، حيث يستهل اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل ويختتم كالمعتاد في شهر مايو القادم الذي يشهد عرس أغلى بطولات الموسم سباق القفال الذي يصل هذا الموسم إلى النسخة رقم 31.

ووجه راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة النادي على توجيهاته المستمرة وقراراته التي ترمي إلى تحقيق الأهداف ومواكبة التطلعات بما يتماشى مع التوجه والخطة الاستراتيجية 2021 ـ 2027.

وقال المهيري: إن روزنامة الموسم الجديد ستكون حافلة بالكثير من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة بما يصل إلى 25 حدثاً رياضياً ومجتمعياً تشمل الفئات السفن الشراعية 60 قدماً وتشهد منافساتها إقامة 3 جولات من بينها سباق القفال 31 والقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وتشهد جولتين وكذلك القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً وتشهد جولتين أيضاً، إضافة إلى سباقات قوارب التجديف المحلية وتشمل 3 جولات من بينها أغلى بطولات التجديف كأس آل مكتوم 25.

اهتمام

وأكد رئيس اللجنة الرياضية أن برنامج الموسم الرياضي الجديد يشمل العديد من البطولات التي تستقطب اهتمام محبي الرياضات البحرية ومنها بطولة دبي المفتوحة كايت سيرف التي تشمل ثلاث مراحل، كما سيكون لمحبي الدراجات المائية حدثين مهمين في بطولة الإمارات الدولية 2022 فضلاً عن جولات الرياضات الحديثة متمثلة في جولتين لبطولة دبي جونيور ريغاتا وسباقي دبي لقوارب التجديف الحديث.

وقال راشد المهيري: إن اللجنة الرياضية حرصت على مواصلة تنظيم سلسلة مهرجانات دبي البحرية التي تعزز من الشراكة المجتمعية وتشمل ثلاث مراحل منها مهرجان دبي الأول وسباق حتا لقوارب التجديف والكاياك ومبادرة أصحاب الهمم إلى جانب النشاط المعتاد في تنظيم جولتي بطولة دبي لصيد الأسماك (السكل والكنعد) وبطولة دبي للصيد بقوارب الكاياك.

وحدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل موعداً لإقامة سباق أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً (كأس آل مكتوم 2022) والذي يحمل لقب نسخة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على انطلاقته في سنة 1998.

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ويختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الرياضي البحري كل مرة بإقامة مسك ختام الفعاليات سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وذلك خلال شهر مايو المقبل حيث يأخذ الحدث أهمية كبيرة بوصوله إلى النسخة رقم 31.

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يتضمن برنامج وأجندة الموسم الرياضي الجديد 2021 ـ 2022 العديد من المشاركات المتنوعة ويتصدرها الحضور المتميز للنادي كل عام في دورات معرض دبي العالمي للقوارب 2022 في دورته رقم 27 والذي سيقام في واجهة دبي هاربور خلال الفترة من 8 - 12 مارس المقبل حيث ينظم منافسات بطولة دبي المفتوحة لصيد الأسماك «الجولة الثانية».

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