انجاز جديد للإمارات في السويد..الزعابي يحصد فضية بطولة العالم للقوة البدنية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أحرز اللاعب فيصل الغيص الزعابي قائد منتخبنا الوطني للقوة البدنية المركز الثاني في بطولة العالم للقوة البدنية في البرنج بريس والمقامة في السويد، وحصل الزعابي على الميدالية الفضية في وزن 83 كيلوغرام وذلك في انجاز جديد للإمارات في القوة البدنية على المستوى العالمي، وجاء في المركز الاول اللاعب الدنماركي زيفت لاري، بينما حل ثالثا الكندي مارك كارلس.

وأهدى مجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي الانجاز للقيادة الحكيمة لدولة الامارات العربية المتحدة، وابناء مجتمع الامارات والاسرة الرياضية في الدولة معبرا عن سعادته لتزامن الانجاز مع احتفال الامارات بعام الخمسين واستضافة اكسبو دبي 2020، ومؤكدا انه سيكون حريصا على المزيد من الانجازات مستقبلا.

وتعد الفضية الجديدة هي الانجاز الثالث للإمارات في بطولات العالم التي يحققها اللاعب الزعابي والذي يشغل عضوية اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية أيضا، حيث كان الانجاز الاول في العام 2018 وحصل خلاله على الذهبية، بينما كان الانجاز الثاني في 2019 وحصل على الميدالية الفضية، وبالرغم من تأجيل بطولات 2020 بسبب جائحة كورونا الا ان الزعابي حافظ على مستواه المعهود وتمكن من مواصلة الانجاز الثالث بنيله الميدالية الفضية في مونديال 2021.

ويترأس بعثة الامارات في البطولة الامين العام محمد عبد الرحيم المري واداري المنتخب سعيد الماس واللاعب محمد الحميدي في فئة 105 كيلوغرام وايضا اللاعب حمد العجمي في فئة 120.

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