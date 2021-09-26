الزرعوني: استضافة الإمارات مونديال الكريكيت حدث استثنائي يتزامن مع عام الخمسين و إكسبو

المصدر: وام

أكد عبد الرحيم محمد الزرعوني الرئيس المؤسس لمدينة دبي الرياضية أحد أبرز الشخصيات الداعمة لتطوير رياضة الكريكيت على مستوى الدولة أن استضافة الإمارات لمنافسات بطولة كأس العالم للكريكيت خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر و24 نوفمبر المقبلين في كل من أبوظبي و دبي و الشارقة و مسقط مكسب كبير لدولة الإمارات بوجه عام والرياضة الإماراتية على وجه الخصوص وإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية على الأصعدة الرياضية والسياحية والتجارية كافة بدعم و رعاية القيادة الرشيدة.

وأوضح الزرعوني في تصريحات له أنه من حسن الطالع تزامن البطولة مع حدثين كبيرين هما احتفالات الدولة بعام الخمسين ومعرض إكسبو 2020 دبي الأمر الذي يجعل من النسخة المقبلة لكأس العالم للكريكيت نسخة استثنائية بمعنى الكلمة و علامة فارقة في سجل تنظيم البطولة التي من المتوقع أن تشهد متابعة جماهيرية غفيرة تتعدى المليار و600 ألف مشاهد و متابع من خلال الحضور المباشر أو عبر قنوات البث الحي التي يصل عددها إلى 300 قناة متخصصة ستنقل منافساتها لجميع قارات العالم وفق تقديرات مجلس الكريكيت العالمي.

و قال إن مكانة دولة الإمارات و ما تحظى به من أهمية على المستوى العالمي وبما تمتلكه من إمكانيات وقدرات لوجستية سهلت من مهمة استضافة الحدث بملاعبها العالمية في كل من أبوظبي التي ستشهد مراسم الافتتاح و دبي التي تشهد ختام البطولة وتتويج أبطالها، وكل من الشارقة ومدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان.

و أشار إلى أن الجهود الكبيرة التي قام بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت و أعضاء مجلس الإدارة كانت وراء إسناد مهمة الاستضافة إلى دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا على صعيد استضافة أهم و أكبر التظاهرات الدولية والعالمية ليس على صعيد الرياضة فقط بل على مختلف الصعد لما تمتلكه من إمكانيات و قدرات كبيرة وكوادر مميزة قادرة على تحقيق النجاح المنشود الذي يليق باسمها ومكانتها على مستوى العالم.

وأكد عبدالرحيم الزرعوني أن دولا عديدة وعريقة تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة سعت لاستضافة هذة التظاهرة العالمية إلا أن الإمارات بما تمتلك من عزيمة و قدرات وإمكانات و تميز جعلها تكسب الرهان و تفوز بحق استضافة هذا الحدث المونديالي الكبير الذي يحظى بمتابعة جماهيرية استثنائية قد تضاهي منافسات مونديال كرة القدم لما تمتلكه رياضة الكريكيت من شعبية جارفة خاصة في أسيا و أوربا و أفريقيا.

وأشار الزرعوني إلى أن دعم كل من مجلس دبي الرياضي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي لاستضافة الإمارات هذه التظاهرة الرياضة سيعزز من القدرة على تحقيق أفضل استضافة للحدث على مدار تاريخه وهذا ما اعتادت عليه دولة الإمارات دوما عندما تسعى لاستضافة أو تنظيم أو احتضان أهم و أكبر الأحداث الرياضية و غير الرياضية.

وتوقع الرئيس المؤسس لمدينة دبي الرياضية أن تشهد فترة إقامة منافسات البطولة التي تتجاوز الشهر رواجا سياحيا وحضورا مكثفا من قبل عشاق ومحبي رياضة الكريكيت على مستوى العالم ما يسهم في إنعاش الحركة السياحية والسوق الفندقي والتجاري في الدولة.

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