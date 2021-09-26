دبي تستضيف المباريات النهائية للدوري الهندي الممتاز وكأس العالم للكريكت

المصدر: البيان

في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي المباراتين النهائيتين إلى جانب 23 مباراة أخرى في أكبر بطولتين للكريكت في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات، والتي تقام منافساتها على أرض دولة الإمارات، حيث تشارك ثمانية من أقوى الأندية المحترفة في بطولة الدوري الهندي الممتاز الأكبر في العالم للعام الثاني على التوالي، وتتبعها بطولة كأس العالم للكريكت العشرين للرجال (توينتي 20) بمشاركة 16 منتخبا من مختلف القارات.

وستتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، وتحديداً في دبي وأبوظبي والشارقة، طوال فترة المنافسات على مدار الشهرين المقبلين ومشهد تتويج الأبطال في دبي، التي تحتضن مقر المجلس الدولي للكريكت.

وتقام منافسات الدوري الهندي الممتاز، وهو أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم، في ثلاثة ملاعب في الدولة هي: ملعب الشيخ زايد في أبوظبي، واستاد دبي الدولي للكريكت وملعب الشارقة للكريكت بالشارقة، وذلك بعد قرار مجلس التحكم للكريكت في الهند بنقل منافسات البطولة إلى دولة الإمارات للفترة المتبقية من الموسم الرابع عشر من البطولة، بعد أن تسبب تفشي جائحة كوفيد 19 في الهند في تعليق البطولة خلال شهر مايو الماضي لتتوقف 31 مباراة تقرر نقلها لكي تقام على ملاعب الدولة، وتقام 13 مباراة منها في دبي من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 15 أكتوبر 2021.

العدد الأكبر

كما تستضيف الدولة العدد الأكبر من منافسات بطولة كأس العالم للكريكت إلى جانب سلطنة عمان، حيث تقام منافسات البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبًا هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، أيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية الجديدة، اسكتلندا، جنوب إفريقيا، سريلانكا، وجزر الهند الغربية، وتقام المباريات في أربعة ملاعب مختلفة، هي ملعب الشيخ زايد و استاد دبي الدولي وملعب الشارقة وملعب أكاديمية عُمان للكريكت، وتنطلق الجولة الأولى من البطولة في ملاعب أبوظبي ومسقط، وبعدها تنتقل جميع المباريات بداية من جولة سوبر 12 إلى ملاعب الدولة، ووفقًا لاستبيان أجراه المجلس الدولي للكريكت الذي كشف ان بطولة (توينتي 20)، يفضلها نسبة 92% من مشجعي الكريكت.

أقوى المنافسات

وتستضيف دبي 12 مباراة من منافسات كأس العالم للكريكت من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت يوم 14 نوفمبر، بعد 45 مباراة من أقوى منافسات الكريكت في العالم، وستكون المباراة الأبرز في بطولة كأس العالم للكريكت (توينتي 20) التي تجمع بين الغريمين التقليديين الهند وباكستان اللذين يتنافسان في دبي يوم الأحد 24 أكتوبر في المباراة الأكثر شعبية في العالم التي يتابعها 1.039 مليار من جميع أنحاء العالم، حيث تعد المباريات التي تجمع بين فريقي الهند وباكستان سويًا هي من أشد المنافسات قوة وأكثرها متابعة حيث يتابعها نسبة 90% من مشجعي الكريكت في العالم.

و ويتابع المنافسات أعداد كبيرة من أعضاء الجاليتين الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى الكثير من مشجعي الكريكت الذين سيتوافدون إلى أرض الدولة من مختلف دول العالم لمتابعة منافسات البطولة ولمشاهدة مباراة الهند وباكستان على وجه الخصوص، ومقابلة نجوم اللعبة عن قرب في دبي ، وستكون هذه أول مباراة بين الهند وباكستان منذ أكثر من عامين، حيث كانت آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس العالم للكريكت 2019 التي أقيمت في إنجلترا.

الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة وأبطالها

برزت دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كواحدة من أكثر الوجهات استقطابًا لنجوم الرياضة العالميين وأكبر البطولات العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلتها المكان الأكثر أمانًا في العالم، حيث استضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكت "آي بي إل" الذي نظمه مجلس الكريكت الهندي بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت بالتنسيق مع أندية الكريكت بالدولة، ويعد أحد أقوى بطولات الكريكت من حيث قوة المنافسات والقيمة التسويقية والمتابعة الإعلامية، والذي تم تنظيمه بنجاح كبير مما يؤكد مكانة الدولة المميزة على خارطة الرياضة العالمية وقدرتها على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى في مختلف الرياضات كونها بلد الأمن والأمان وملتقى العالم لما تضمه من منشآت رياضية وسياحية متطورة وكذلك تطور قطاعات النقل والاتصالات والضيافة والخبرات التنظيمية في جميع المجالات التي تساهم في نجاح أي حدث رياضي يقام في مختلف مدنها.

وأقيمت 26 مباراة في دبي من الدوري الهندي الممتاز الذي ضم نخبة اللاعبين العالميين من مختلف الجنسيات وشاركت فيه ثمان فرق محترفة من مختلف دول وقارات العالم منها أستراليا وإنجلترا وجنوب إفريقيا والهند، خاضوا منافسات 60 مباراة خلال 56 يومًا وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد 19، وضمت الفرق 680 لاعبًا وإداريا مع أفراد عائلاتهم بالإضافة إلى أطقم القنوات التلفزيونية التي حضرت لتغطية البطولة والتي بلغت أكثر من 700 شخص مع أكثر من 90 معلقًا تلفزيونيًا تواجدوا في الدولة لمدة 90 يومًا قبل وبعد البطولة، وتم بث المباريات إلى جميع دول العالم.

وتابع 405 مليون مشاهد في الهند البطولة العام الماضي، محطمين جميع الأرقام القياسية السابقة لأكبر عدد مشاهدين لأي حدث يبث على التلفزيون، فيما شاهد المباراة الافتتاحية للبطولة ما يصل إلى 158 مليونًا مشاهد من الهند فقط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% عن المباراة الافتتاحية للبطولة في العام الذي قبله، كما أمضى 405 مليون مشاهد من الهند ما مجموعه 400 مليار دقيقة في مشاهدة البطولة العام الماضي، والتي كانت قفزة بنسبة 23% في إجمالي المشاهدات العالمية عن العام الذي قبله، وزيادة بنسبة 12.4% عن كأس العالم للكريكت 2019.

ويبلغ عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الهندي هذا العام ثمان فرق هي: فريق مومباي إنديانز حامل اللقب والفائز بالبطولة خمس مرات، وفريق تشيناي سوبر كينغز الفائز بالبطولة ثلاث مرات ووصيف نسخة العام الماضي، وفريق كولكاتا نايت رايدرز الفائز بالبطولة مرتين والمملوك للنجم السينمائي الهندي شاروخان، وفريق راجستان رويالز الفائز بنسخة 2008، وفريق حيدر أباد سنرايزر بطل نسخة 2016، وفريق رويال تشالنجرز بانغالور، وفريق دلهي كابتالز، وفريق كينغز إكس آي بونجاب.

مجلس #دبي الرياضي يعلن استضافة دبي المباراتين النهائيتين إلى جانب 23 مباراة أخرى في أكبر بطولتين للكريكت في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات، والتي تقام منافساتها على أرض دولة #الإمارات.https://t.co/eGZgb3sfvv@DXBMediaOffice@DubaiSC#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/8fAz1ARDwv — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 26, 2021

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