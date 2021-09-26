اتحاد الكاراتيه يستعرض الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم في دبي

المصدر: وام

استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات التي ستقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي في شهر نوفمبر المقبل.

وأوصى رئيس الاتحاد بالتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضرورة تواجدهم ضمن لجان البطولة بهدف إخراجها في أبهى صورة.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام 2021 الذي حضره كل من مروان سنكل نائب الرئيس، وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام، وحميد شامس الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، ومريم الشامسي عضوة مجلس الإدارة، ومحمد عباس المدير التنفيذي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وإبراهيم الجناحي رئيس لجنة الحكام، واحمد ناصر الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وشهد الاجتماع أيضا اعتماد برنامج المسابقات للموسم الرياضي 2021 - 2022 لينطلق بعد بطولة العالم مباشرة.

كما تمت مناقشة آلية تقييم مدربي المنتخبات الوطنية وتقرر تشكيل لجنة لتقييم المدربين برئاسة مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كل من إبراهيم الجناحي، وإبراهيم النعيمي، وجابر الزعابي، على أن يتم تفعيل نشاط اللجنة وتقديم التقارير لمجلس الإدارة.

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