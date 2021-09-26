منصور بن محمد: القيم العالية للجوجيتسو تنسجم مع الهوية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أمس الجولة الختامية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، وتوج سموه، الأندية المتصدرة لكأس الدوري، حيث تمكّن أبطال أندية الوحدة والعين ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد ذهبيات الدوري في فئات الكبار والشباب، والناشئين على التوالي.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لاعبي الوحدة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لفوزهم المستحق، مشيداً بمستويات الأداء الرفيعة التي قدمها جميع الرياضيين على بساط النزال، وقال سموه: تنسجم القيم العالية التي تتبناها رياضة الجوجيتسو مع الهوية الإماراتية التي نحرص على ترسيخها في نسيج مجتمع الإمارات وفي نفوس النشء الجديد، ونتابع بإعجاب التنامي الكبير لحضور هذه الرياضة على امتداد الدولة، خصوصاً من خلال توفير عدد كبير من الأكاديميات والأندية الوطنية لهذه الرياضة، ما يشكّل داعماً مهماً لرؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ أنماط الحياة الصحية بين جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على المواهب الصاعدة التي تشكّل الضامن الأهم للمستقبل الرياضي المشرق للدولة على المستوى العالمي.

وأضاف سموه: باتت الإمارات محط أنظار عشّاق رياضة الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه بشكلٍ شخصيٍ من أصحاب السمو حكّام الإمارات، حيث ترسّخت هذه المكانة بفضل الفعاليات المتعاقبة التي تستضيفها مختلف إمارات الدولة لرياضة الجوجيتسو.

توقيت مثالي

وتابع سموه: يأتي ختام كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في توقيت مثالي، فيما تستعد أسرة الجوجيتسو بالدولة لاستقبال العالم في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أضخم فعاليتين على أجندة الرياضة العالمية، والتي نتطلع خلالهما لمتابعة الأداء المشرّف الذي اعتدنا عليه من لاعبي منتخبنا .

وأوضّح سموه: تشكّل الفعاليات المحلية مثّل دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة أحد أبرز ممكّنات نمو رياضة الجوجيتسو بالدولة باعتبارها منصة مثالية لاستكشاف المواهب ، وفرصة مهمة تتيح لنجوم الإمارات معايشة أجواء البطولات العالمية في المنافسات المحلية، ما يعزز جاهزيتهم البدنية والذهنية لدخول بساط الاستحقاقات العالمية التي لطالما رفع أبطال الإمارات فيها علم الدولة على منصات التتويج، وهنا نشيد بالجهود المتواصلة لاتحاد الجوجيتسو للنهوض بهذه الرياضة وترسيخ مكانتها بين أفراد المجتمع حتى أصبحت الإمارات عاصمة عالمية للعبة.

واختتم سموه مؤكداً أن القطاع الرياضي في الدولة لم يعد مجرد قطاعٍ ترفيهي، بل بات يشكّل رافداً مهماً للتنمية المستدامة على المستوى الفردي والاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً بالنظر للدور المهم الذي تلعبه في بناء الأفراد بدنياً ونفسياً، علاوة على كونها نشاطاً مجتمعياً يوحّد المشجعين على قلبٍ واحد، مشيراً سموه إلى أن الدولة تتمتّع ببنيةٍ تحتيةٍ عالمية الطراز تمكّنها من استضافة أرقى الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزّزت هذه المكانة خلال الفترة الماضية بالنظر للاستجابة المتميّزة لكل قطاعات الدولة في مواجهة الجائحة، والتي رسّخت سمعة الإمارات وحضورها كوجهةٍ صحية آمنة لاستضافة أضخم الفعاليات الرياضية.

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