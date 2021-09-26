«الأولمبياد الإماراتي» يختتم ملتقى السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، آخر محطات ملتقى رياضة كرة السلة 3x3، والذي نظمه بالشراكة مع أكاديمية جام الرياضية لكرة السلة، على ملاعب مدرسة الاتحاد الخاصة جميرا دبي، ضمن خطته لتطوير رياضة كرة السلة 3X3، استعداداً للألعاب العالمية برلين 2023.

وشهدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وفاطمة محمد مدير الاستراتيجيات والمشاريع بالأولمبياد الخاص الإماراتي، فعاليات المحطة الأخيرة، والتي شارك فيها 5 فرق للرجال، و3 فرق للسيدات .

وقالت شما المزروعي: «نفخر كثيراً بالتنظيم الرائع لهذا الملتقى، ومساهمات كل شركاء الأولمبياد الخاص الإماراتي الاستراتيجيين في إنجاحه، لا سيما مع عودة المنافسات الرياضية بشكل تدريجي، وهذه أيضاً هي الفرصة المناسبة لتقديم الشكر لكل الأندية المشاركة، والمدربين، وعائلات اللاعبين، وطواقم الرعاية والدعم، الذين بذلوا جهوداً كبيرة للمساهمة في العودة الآمنة لممارسة الرياضة في الدولة، وإطلاق طاقات أبنائنا اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يتوقون لإشباع شغفهم بالرياضية، ويتمتعون بالمشاركة والمنافسة كما شهدنا اليوم».

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