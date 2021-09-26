ميداليات تضع الإمارات في صدارة «الفجيرة لبناء الأجسام» 7

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أسدل الستار على منافسات بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين رقم 21، والتي أقيمت بمجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بإقامة منافسات اليوم الثالث والأخير، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومحمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من القيادات الرياضية.

وفازت الإمارات بسبع ميداليات ملونة وبواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية في صدارة الدول المشاركة.

وخلال مباريات اليوم الختامي فاز النيجيري جيندو اندريو بكأس بطل الأبطال والميدالية الذهبية بوزن أعلى من 95 كيلوغراماً. وقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للدعم الكبير الذي قاد للنقلة النوعية الكبيرة للبطولة، معبراً عن سعادته للتميز في اتباع الإجراءات الاحترازية.

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